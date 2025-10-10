メガハウス（バンダイナムコグループ）から、人気キャラクター「ちいかわ」の新作クッキングトイ『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』が2025年10月中旬に発売されます。ブレンダーや型トレイを使って、かわいいちいかわ」たちのアイスバーやチョコバー、グミゼリーが簡単に作れる夢のようなセット♡親子で楽しむのはもちろん、SNS映えする手作りスイーツにも