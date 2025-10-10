「ちいかわ」クッキングトイ登場♡むちゃうまスイーツバーでおうちカフェ気分♪

メガハウス（バンダイナムコグループ）から、人気キャラクター「ちいかわ」の新作クッキングトイ『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』が2025年10月中旬に発売されます。ブレンダーや型トレイを使って、かわいい「ちいかわ」たちのアイスバーやチョコバー、グミゼリーが簡単に作れる夢のようなセット♡親子で楽しむのはもちろん、SNS映えする手作りスイーツにもぴったりです。

6種のキャラクターが作れるスイーツバー

ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり

『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』（価格：4,950円・税込）は、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」の6種類のスイーツバーが作れるクッキングトイ。

カットしたフルーツやジュースをブレンダーで混ぜたアイス液やゼリー液を型に流して冷やすだけで、ひんやりかわいいスイーツが完成します♪

こだわり派も満足♡顔づくりでさらに可愛く

型に流し込むだけでもキュートですが、こだわり派の方のためにレシピも用意。

飲むヨーグルトやジュースで顔を描いたり、ほっぺをピンクに色付けしたりと、自分だけの「ちいかわ」スイーツを作ることができます。

チョコバーの場合はチョコペンやホワイトチョコを使ってデコレーション！完成したスイーツバーは、食べるのがもったいないほどのかわいさです♡

秋の手づくりタイムにぴったり！セット内容も充実

セット内容は、ブレンダー1個、型トレイ2個、スティック6本、スプーン1本、取扱説明書1枚と充実のラインナップ。本体サイズは（W）85×（D）85×（H）170mm。

食材は別途用意が必要ですが、作り方はシンプルなので子どもとも一緒に楽しめます。おうちで「ちいかわ」たちと過ごすスイーツタイムで、秋の午後をもっと甘く、もっと楽しく♡

©nagano / chiikawa committee

『ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり』は、見て楽しい・作って嬉しい・食べておいしい、三拍子そろったクッキングトイ。

ブレンダーや型トレイで手軽にかわいいスイーツが作れるので、ギフトにもおすすめです。

おうちで過ごす時間が増える季節に、心ときめく「ちいかわ」スイーツを手作りしてみませんか？日常に小さな幸せをプラスしてくれるはずです♡