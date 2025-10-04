ミニオンと「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」のポップアップショップが、10月8日（水）〜10月21日（火）の期間、大阪・大阪市にあるあべのハルカス近鉄本店 タワー館2階 イベントスペースで開催される。【写真】折りたたむとボブの形に！キュートな「エコバッグ」も用意■人気スイーツを展開今回開催されるのは、お茶目なミニオンたちに癒やされながら「ミニオンinカンサ