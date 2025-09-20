コスメコンシェルジュ・パーソナルカラーアナリストのIkueです。顔を小さく見せるために、シェーディングやヘアスタイルを工夫している人は多いですよね。でも実はアイラインの引き方で、顔全体の印象をぐっと引き締め、小顔に見せることもできるんですよ！今回は、メイク初心者でも簡単に取り入れられる小顔見せアイラインのコツについてご紹介します。たったひとつのポイントを変えるだけで、顔の余白が減り、自然と立体感が出る