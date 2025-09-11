フィリーズ・ベーダーのホームランボールを父子から奪い取ったとして猛批判されている「カレン」と呼ばれる女性が５０００ドル（約７４万円）をゲットする可能性が出てきた。事件は５日（日本時間６日）のマーリンズ戦で起きた。４回にハリソン・ベーダー（３１）の左翼席に飛び込んだ１５号ソロのボールを男性がゲット。大喜びで席に戻って９歳の息子に手渡した。ところが直後に女性が背後から近寄ってボールをよこせと執拗に