宮内庁は7月29日、今秋9月6日に行なわれる秋篠宮家の長男・悠仁さま（18）の成年式の詳細を公表した。天皇陛下から授かった冠をつける儀式「加冠（かかん）の儀」は、当日午前10時から皇居・宮殿で執り行なわれる。皇室で男性皇族の成年式が行なわれるのは1985年の秋篠宮さま以来40年ぶりとなる。【写真】「自転車に乗って颯爽と…」キャンパスライフを謳歌する悠仁さま先延ばしにされてきた成年式をついに迎える悠仁さまは、