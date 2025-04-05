ÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ì´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÆìÊ¸»þÂå¤«¤éÀè½»¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎDNA¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï1¡Á2³äÄøÅÙ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¼ÄÅÄ´ÛÄ¹¤Ë»¨»ï¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ù¤ÎÀ±Ìîµ®É§ÊÔ½¸Ä¹¤¬Ê¹¤¤¤¿¡½¡½¡£¡ÊÁ°ÊÔ¡¿Á´2²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¸ø³«Ãæ¤ÎÆ°²è¡Ú9³ä¤Ï¡Ö³°Íè¼ï¡×ÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¡Û¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñ¤­µ¯¤³¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢£ÆìÊ¸¿Í¤ÈÌïÀ¸¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡ÚÀ±Ìî