¡È¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î²¦Ä«¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹¤¯¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤­¤¿ÅÁÅý¤òÊ¤¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè¤ë4·î¡¢½Õ¤òºÌ¤ë¹±Îã¹Ô»ö¤Î´·½¬¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÎáÏÂÎ®¡É¤Ø¨¡¨¡Âç²þ³×¤ÎÆâËë¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û±àÍ·²ñ¤Ç°ìÎó¤ËÊÂ¤Ð¤ì°§»¢¤ò¤¹¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡£Â¾¡¢¾åÉÊ¤ÊÃåÊª»Ñ¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤äµª»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤âÀÖºä¸æ±ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾·ÂÔµÒ¤¿¤Á¤¬¸«¾å¤²¤ë¾®¹â¤¤µÖ¤Ë¡¢Î¾ÊÅ