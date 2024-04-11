4月9日にスタートの連続ドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）がネットで話題になっている。同ドラマは、横浜地検検事の西村奏（石原さとみ）が、大学生時代の恋人である野木真樹（亀梨和也）との再会を機に、学生時代に起きた事件の真相に迫るサスペンス・ラブストーリーだ。【写真】「ざっくり開いた…」話題になった田中みな実のヌーディーなドレス姿熱愛報道の田中みな実と亀梨和也のリアルな関係初回放送では、奏の大学生時