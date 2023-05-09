離婚の原因は人それぞれ。ですが、その原因に「義理のお母さん」が絡んでいることってよくあるようです。中には、「え、それ離婚して本当に良かったね！」と思わざるを得ないようなケースも……。今回は、「離婚しなかったら『ヤバかったかも……』と思う義母とのエピソード」の中から、子離れできていない義母とのありえない話をご紹介します。子離れできていない義母「里帰り出産から家に戻ると、義母が住み着いていました。居心