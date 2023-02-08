『ローソン』新作スイーツ情報をお届け。脳疲労を感じた時は美味しいスイーツで一息つこ♡【ローソン】新作スイーツ5選ラムのトリコ！バニララムケーキラムの香りをずっと感じられる、ラム好きのための堪能ラムケーキ！《価格》289円(ローソン標準価格・税込)《カロリー》216kcalおぼれクリームのショコラプリンおぼれる程のクリームを楽しむショコラプリン！なのに実はクリームの糖質25％オフ※。※日本食品標準成分表2020年