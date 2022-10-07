緑内障の進行には、食事や運動、生活態度が大きく関係しています。緑内障を悪化させないためには、何に気をつければよいのでしょうか？メディアでお馴染みの眼科専門医・平松類氏の著書『自分でできる！人生が変わる緑内障の新常識』（ライフサイエンス出版）より、「緑内障にいい栄養素」を紹介します。本稿を読む前に…本稿ではQ&Aの根拠となる論文のエビデンス（科学的根拠）レベルをABCに分け、参考程度にとどめていただ