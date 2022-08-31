電子コミックサービス「LINE マンガ」と電子書籍販売サービス「ebookjapan」で31日より、人気格闘家インフルエンサー・朝倉未来とコラボレーションしたオリジナル漫画『路上伝説』の連載がスタートした。【画像】朝倉未来をフィーチャーしたオリジナルwebtoon作品『路上伝説』『路上伝説』は、朝倉未来のもう1つのストーリーで、毎日を退屈に過ごす豊西中学の2年生“朝倉未来”が主人公。誰にも屈しないという強い信念を持ち、