100均で良いの見つけちゃった！「コンパクト派が大歓喜！」驚くほどスリムなミニミニ財布

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商品情報

商品名：PVCコインポーチ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480881539

身軽に出かけたい日には、財布が少しかさばって感じることがあります。そこで今回は、ダイソーで見つけた『PVCコインポーチ』を購入してみました。

価格は110円（税込）。私が購入した店舗ではお財布売り場に陳列されていました。

硬貨や紙幣に加え、鍵もまとめて持ち運べる便利なアイテムです。必要なものをコンパクトにひとまとめにできます。

お金の収納力やおすすめの使用シーンは？

10円玉5枚、50円玉1枚、100円玉5枚、500円玉4枚を入れてみたところ、ゆとりを持って収納できました。見た目はコンパクトですが、想像以上の収納力があります。

1,000円札は二つ折りにすると、すっきり収納できました。そこまでたくさんは入りませんが、必要最低限の現金を持ち歩きたいときにとても便利です。

折りたたむとスリムになるので、ポケットにもすっきり収まります。ちょっとした外出はもちろん、フェスやアウトドア、キャッシュレス派の緊急用財布として使うのもおすすめです。

クリア素材で中身がパッと把握しやすいのもGOOD。残額の確認を素早く行えるので、お出かけ前の準備もスムーズです。

リングはやや太めですが、手持ちの鍵は問題なく取り付けることができました。鍵を一緒に持ち歩けるので、荷物を減らしたいときにも便利です。

リングをボトムスのループなどにも取り付ければ、手ぶらでお出かけすることも可能。デザインがシンプルなので、チャームを付けてアレンジしても可愛いですよ。

必要最低限の現金と鍵だけを持ち歩きたい方や、荷物をできるだけ減らしたい方におすすめのアイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。