100均で良いの見つけちゃった！「コンパクト派が大歓喜！」驚くほどスリムなミニミニ財布

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財布を持ち歩くほどではないけれど、現金や鍵は持っておきたいという場面は意外と多いもの。ダイソーの『PVCコインポーチ』は、硬貨や紙幣、鍵をひとまとめにできる便利なアイテムです。コンパクトながら収納力があり、ポケットにもすっきり収まるサイズ感が魅力。実際の使い勝手を詳しくご紹介します！

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商品情報

商品名：PVCコインポーチ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480881539

お金と鍵をひとまとめに！ダイソーの『PVCコインポーチ』

身軽に出かけたい日には、財布が少しかさばって感じることがあります。そこで今回は、ダイソーで見つけた『PVCコインポーチ』を購入してみました。

価格は110円（税込）。私が購入した店舗ではお財布売り場に陳列されていました。

硬貨や紙幣に加え、鍵もまとめて持ち運べる便利なアイテムです。必要なものをコンパクトにひとまとめにできます。

お金の収納力やおすすめの使用シーンは？

10円玉5枚、50円玉1枚、100円玉5枚、500円玉4枚を入れてみたところ、ゆとりを持って収納できました。見た目はコンパクトですが、想像以上の収納力があります。

1,000円札は二つ折りにすると、すっきり収納できました。そこまでたくさんは入りませんが、必要最低限の現金を持ち歩きたいときにとても便利です。

折りたたむとスリムになるので、ポケットにもすっきり収まります。ちょっとした外出はもちろん、フェスアウトドアキャッシュレス派の緊急用財布として使うのもおすすめです。

クリア素材で中身がパッと把握しやすいのもGOOD。残額の確認を素早く行えるので、お出かけ前の準備もスムーズです。

リングはやや太めですが、手持ちの鍵は問題なく取り付けることができました。鍵を一緒に持ち歩けるので、荷物を減らしたいときにも便利です。

リングをボトムスのループなどにも取り付ければ、手ぶらでお出かけすることも可能。デザインがシンプルなので、チャームを付けてアレンジしても可愛いですよ。

必要最低限の現金と鍵だけを持ち歩きたい方や、荷物をできるだけ減らしたい方におすすめのアイテム。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。