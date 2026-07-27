かつて大谷翔平への“故意死球”発言で炎上した韓国人投手、“不正物質”使用疑惑で退場処分→米マイナー10試合出場停止…一体何が？

かつて大谷翔平に対する“故意死球”を連想させる発言で物議を醸した韓国人投手が、米マイナーリーグの舞台でグラブに異物使用の疑惑が浮上し、出場停止処分を下された。

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米ミネソタの地元紙『ミネソタ・スタートリビューン』は7月27日（日本時間）、ミネソタ・ツインズ傘下マイナーAAAのセントポール・セインツに所属する韓国人投手コ・ウソクが10試合の出場停止処分を受けたと報じた。

コ・ウソクは今月25日に行われたコロンバス・クリッパーズ（クリーブランド・ガーディアンズ傘下）とのホームゲームにリリーフ登板したが、一球も投げることなく退場処分となった。

コ・ウソクは1点ビハインドで迎えた7回表に3番手として登板したが、マウンドに上がる前に問題が発生した。

ブルペンからマウンドへ向かう途中で三塁審からグラブの点検を受けた際、グラブの内側に異物が付着していたとして退場命令を受けたのだ。審判3人が集まり、コ・ウソクのグラブの内側を念入りにチェックした末、最終的に退場を決定した。

『ツインキー・タウン』のエイドン・オブライエン氏は当時、SNSを通じて「コ・ウソクがセインツでのデビュー戦を行うためにマウンドへ上がったが、審判が彼のグラブから何かを発見したことで登板がなくなった。マウンドで長時間にわたり審判陣の協議が続いた末、コ・ウソクは退場処分となり、審判陣は彼のグラブを回収していった」と現場の状況を詳しく説明した。

MLB機構はグラブの検査を経て、コ・ウソクに重懲戒を下した。『ミネソタ・スタートリビューン』は「コ・ウソクはグラブから不正物質が発見されたため、26日から10試合の出場停止処分を受けた。MLBの規定上、投手による不正物質の使用が発覚した場合、即座に退場となるとともに10試合の出場停止処分を受けることになる」と付け加えた。

続けて「MLBは2021年シーズン途中に投手の不正物質使用の取り締まりを強化し始めた。現在はイニング間や投手交代のたびに、審判が投手の両手やグラブを点検している」という事実も添えた。

コ・ウソク（写真提供＝AP／アフロ）

デトロイト・タイガースの傘下マイナーAAAに所属していたコ・ウソクは、今月6日に金銭トレードでツインズに移籍した。コ・ウソクを必ず26人枠（MLBロースター）に追加しなければならないというトレード条項に基づき、26人枠に名を連ね、10日に念願のメジャーデビューを果たした。

だが、コ・ウソクのMLB挑戦記は長く続かなかった。12日のロサンゼルス・エンゼルス戦で初ホールドを記録して明るい兆しを見せたものの、喜びも束の間、21日のガーディアンズ戦で1回4被安打（うち本塁打1本）3失点と打ち込まれ、試合直後にマイナーのセインツへ降格する苦痛を味わった。MLBでの防御率は「9.00」となった。

25日の試合が、コ・ウソクのセインツでのデビュー戦だった。ところが予期せぬトラブルで退場処分となり、重罰まで受けたことで、今後のメジャー復帰への見通しは暗くなった。

（記事提供＝OSEN）