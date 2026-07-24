マイホーム購入時に欠かせない「エアコン」。「2027年度の新省エネ基準の導入で価格が上がる」という報道もあり、値上がり前の駆け込み需要が話題です。

しかし、夏などの超ハイシーズンに焦って設置することには、お家の寿命を縮めかねない「意外なリスク」が潜んでいます。今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、2027年問題の受け止め方と工事リスクについて解説します。

■ 1. エアコン2027年問題、無理に「駆け込む」必要はある？

2027年度から省エネ基準が新しくなり、全体的な価格上昇が予想されています。

これに対して田村さんは「無理に駆け込む必要はない」と言います。新しい基準は現代の住宅性能や暮らしに合わせてアップデートされるため、「性能が上がって省エネになる分、価格が上がるのは妥当。長い目で見ればおトク」だからです。今すぐ必要な事情がない限り、焦って旧モデルを買いだめする必要はありません。



■ 2. 超ハイシーズンに潜む「設置工事」の3大リスク

夏場などの超ハイシーズンや駆け込み期にエアコンを設置する際は、以下の3つのリスクに注意が必要です。

・リスク①：設置工事が1ヶ月先になる 繁忙期は工事業者 が手一杯になり、本体を買えても設置が1ヶ月先になるケースが珍しくありません。

・リスク②：工事が雑になり、配管ルートが無理やりになる 職人が過酷なスケジュールに追われ、「生活動線の邪魔にならないルート」ではなく「一番工事しやすい最短ルート」で無理やり設置されてしまうリスクが高まります。

・リスク③：配管の「穴開け」による、雨漏りと性能低下 新築分譲住宅などは、最初からエアコンの穴が開いていないことが多々あります。穴開けや防水処理が雑だと壁内への雨漏りの原因になり、高気密・高断熱住宅ではお家の性能を大きく損なう恐れがあります。



■ 3. エアコンを安全に長持ちさせるための賢い頼み方

雨漏りや性能低下を防ぐためには、頼み方の工夫が大切です。

・家電量販店に頼む場合は「事前確認」を徹底する 繁忙期の量販店の下請け業者は施工レベルにばらつきが出がちです。事前にお家が「高気密・高断熱仕様」であることを伝え、対応可能な業者を指名できるか確認しましょう。

・建築会社、または建築知識のあるプロに依頼する お家を建てた建築会社や、建築知識が豊富な会社に「穴開けと設置」を依頼する方が、雨漏り防止や気密性能の確保において圧倒的に安心です。

・注文住宅なら、事前に「穴（スリーブ）」を開けておく 建築段階でエアコン用の穴を開けておいてもらいましょう。防水・気密施工と同時にプロが穴を開けてくれるため、後からのトラブルを防ぐ最も確実な方法です。



■ 【余談】お掃除機能付きエアコンの意外な罠

「フィルター自動お掃除機能」が付いたモデルが人気ですが、田村さんは「機能にこだわりがなければ、コスパの良い標準モデルで十分」と語ります。

お掃除機能付きは仕組みが複雑なため設置がやりにくく、入居後のクリーニング費用も通常モデルより割高になるデメリットがあります。メンテナンスのしやすさを考えるなら、シンプルなモデルが賢い選択肢です。



■ まとめ

・無理な駆け込みは不要： 2027年の省エネ基準改定による値上がりは性能アップに伴うものです。今すぐ必要でなければ、焦って旧モデルを買う必要はありません。

・繁忙期の設置リスクに注意： 夏などのハイシーズンは工事が混み合い、雑な「穴開け」による雨漏りや、住宅の気密性・断熱性が落ちるリスクが高まります。

・施工先の選定がカギ： 量販店任せにせず、高気密・高断熱住宅の知識がある会社に頼むか、事前に建築会社へ相談しておくのが確実です。



エアコンの設置や穴開けは、単なる家電の取り付けではなく、大切なお家の防水性や気密性を左右する重要な工事です。目先の価格や焦りに流されて雑な施工をされてしまうと、お家自体の寿命を縮めることにも繋がりかねません。

もし、エアコンの取り付け経路や雨漏りリスクに少しでも不安を感じた際には、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションで客観的にチェックしてもらいましょう。

家本来の性能をしっかりと守り、長く快適に暮らすためにも、エアコンを購入・設置する前の「プロへの相談」をぜひ活用してみてください。



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