【大改悪】楽天Edyから楽天キャッシュへの月間チャージ上限が1万円に！高還元ルートはどうなる？
YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年最大級の悲報】楽天Edy→楽天キャッシュ 月間チャージ上限が1万円へ （楽天証券投信・即売り、三井住友カード100万円修行、VポイントPayで街中での支払い方法、auPayで税金支払い）」と題した動画を公開した。動画では、楽天Edyから楽天キャッシュへの月間チャージ上限が大幅に引き下げられる件と、それに伴う新たな高還元クレジットカードルートの構築について解説している。
動画内での説明によると、2026年8月1日より、楽天Edyから楽天キャッシュへの月間チャージ上限が、従来の100,000円から10,000円へと変更される。同チャンネルはこれを「大改悪」と表現し、毎月1万円しか楽天キャッシュを調達できなくなることで、楽天証券での投資信託の即売りや、三井住友カードゴールド（NL）の100万円修行などに大きな影響が出ると指摘した。
しかし、同チャンネルは「楽天キャッシュはまだお得です！撤退しないでください！」と呼びかけ、4つの高還元ルートの再構築を提案している。1つ目の「楽天証券 投信・即売り」では、月間5万円の積立額のうち、楽天Edy経由の1万円分は現金化し、残りの4万円分を楽天カードからの直接チャージで補う方法を紹介した。2つ目の「三井住友カードゴールド（NL）100万円修行」については、楽天キャッシュルートで年間12万円しか修行できなくなるため、不足する88万円分をRevolutやVポイントPayなどを活用した別ルートで補完するプランを提示した。
さらに、街中での決済には還元率最大3.0%が狙えるVポイントPayルートを推奨し、税金の支払いには手数料無料でポイント還元が得られるau PAYやFamiPayでの請求書払いを勧めている。
今回の改悪はポイ活ユーザーにとって痛手となるが、代替ルートを活用することで引き続きお得にポイントを獲得できるとまとめている。各種ルートの還元率や詳細な設定手順については、動画内で詳しく解説されており、自身の利用スタイルに合わせたルートの見直しが求められる。
動画内での説明によると、2026年8月1日より、楽天Edyから楽天キャッシュへの月間チャージ上限が、従来の100,000円から10,000円へと変更される。同チャンネルはこれを「大改悪」と表現し、毎月1万円しか楽天キャッシュを調達できなくなることで、楽天証券での投資信託の即売りや、三井住友カードゴールド（NL）の100万円修行などに大きな影響が出ると指摘した。
しかし、同チャンネルは「楽天キャッシュはまだお得です！撤退しないでください！」と呼びかけ、4つの高還元ルートの再構築を提案している。1つ目の「楽天証券 投信・即売り」では、月間5万円の積立額のうち、楽天Edy経由の1万円分は現金化し、残りの4万円分を楽天カードからの直接チャージで補う方法を紹介した。2つ目の「三井住友カードゴールド（NL）100万円修行」については、楽天キャッシュルートで年間12万円しか修行できなくなるため、不足する88万円分をRevolutやVポイントPayなどを活用した別ルートで補完するプランを提示した。
さらに、街中での決済には還元率最大3.0%が狙えるVポイントPayルートを推奨し、税金の支払いには手数料無料でポイント還元が得られるau PAYやFamiPayでの請求書払いを勧めている。
今回の改悪はポイ活ユーザーにとって痛手となるが、代替ルートを活用することで引き続きお得にポイントを獲得できるとまとめている。各種ルートの還元率や詳細な設定手順については、動画内で詳しく解説されており、自身の利用スタイルに合わせたルートの見直しが求められる。
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