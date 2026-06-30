「What’s eating you?」の意味は？「なにを食べてるの？」ではありません！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「What’s eating you?」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なにかあったの？」でした！
「What’s eating you?」は「なにかあったの？」という意味のフレーズ。
相手が落ち込んでいたり、イライラしていたりするときに理由をたずねる表現です。
ここでの「eat」は、心を悩ませるようなイメージで使われています。
少しくだけた言い方なので、仲のいい友だちに「どうしたの？」と声をかけたいときに向いていますよ。
「You seem quiet today. What’s eating you?」
（今日静かだね。なにかあったの？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部