「What’s eating you?」の意味は？「なにを食べてるの？」ではありません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「なにかあったの？」でした！

「What’s eating you?」は「なにかあったの？」という意味のフレーズ。

相手が落ち込んでいたり、イライラしていたりするときに理由をたずねる表現です。

ここでの「eat」は、心を悩ませるようなイメージで使われています。

少しくだけた言い方なので、仲のいい友だちに「どうしたの？」と声をかけたいときに向いていますよ。

「You seem quiet today. What’s eating you?」

（今日静かだね。なにかあったの？）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。