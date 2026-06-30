ハーゲンダッツ新シリーズ「Gelati」誕生！夏に楽しむ贅沢ジェラート2種が登場

暑い季節にぴったりの新しいご褒美アイスが、ハーゲンダッツから登場します。2026年6月30日（火）より期間限定で発売される新シリーズ「Gelati」は、1つのカップで2種類のジェラートを楽しめる夏限定シリーズ。濃厚な味わいとすっきりした後味を両立した、ハーゲンダッツならではのこだわりが詰まっています。夏らしい華やかなフレーバーとともに、ひと味違うジェラート体験を楽しんでみませんか♪

夏のために生まれた新シリーズ「Gelati」

「Gelati」は、イタリア語でジェラートの複数形を意味する言葉。その名の通り、1カップに2つのフレーバーを組み合わせた新感覚のジェラートシリーズです。

近年の猛暑を背景に、「夏でも最後まで心地よく食べられるアイス」を目指して開発されました。

素材の濃厚な味わいを大切にしながら、酸味や塩味をアクセントとして取り入れることで、すっきりとした後味を実現しています。

それぞれを単独で味わうのはもちろん、交互に食べることで生まれる新しいおいしさも魅力。気分や好みに合わせて楽しめるのが、このシリーズならではのポイントです。

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トロピカル＆ココナッツの南国気分フレーバー

「ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』」は、夏らしい南国フルーツとココナッツを組み合わせた一品です。

パイナップル・マンゴー・パッションフルーツの3種類を使用したトロピカルジェラートは、濃厚な果実感と爽やかな酸味が特長。

特にパイナップルの酸味を際立たせることで、暑い日にも食べやすい味わいに仕上げています。

一方のココナッツジェラートは、ココナッツ本来の風味とやさしい甘さを楽しめるクリーミーな味わい。乳のコクが強くなりすぎないよう細かく調整されており、軽やかな後味が魅力です。

ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』（期間限定）



価格：373円（税込）

内容量：110ml

発売日：2026年6月30日（火）

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

キャラメル＆ピスタチオの王道コンビも登場

「ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』」は、ジェラート専門店でも人気の高い組み合わせを楽しめるフレーバーです。

塩キャラメルジェラートには焦がしバターとカラメルパウダーを使用。ほろ苦さと塩味が絶妙に調和し、濃厚ながらも軽やかな後味を実現しています。

食塩の配合量を0.01％単位で調整したという、開発陣のこだわりにも注目です。

ピスタチオジェラートは、ローストしたピスタチオの香ばしさとコクを存分に楽しめる仕上がり。塩キャラメルと組み合わせることで、お互いの魅力をさらに引き立てています。

ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』（期間限定）



価格：373円（税込）

内容量：110ml

発売日：2026年6月30日（火）

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

この夏だけの贅沢ジェラートを楽しんで

ハーゲンダッツの新シリーズ「Gelati」は、濃厚な満足感と夏らしい爽やかさを兼ね備えた注目の期間限定商品です。

南国気分を味わえる『トロピカルリッチ＆ココナッツ』と、香ばしく上品な『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』は、どちらも魅力たっぷり♡

気分に合わせて食べ比べたり、2つのフレーバーを交互に楽しんだりしながら、自分だけのお気に入りの味わい方を見つけてみてください。