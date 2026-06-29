「何もしてない風」髪がしっとりキレイな人が使っているヘアアイテム





何もつけてないような自然な仕上がり



手をかけていないダウンスタイルでもスタイリング剤でニュアンスさえ加えればそれなりに見えるもの。そんな自然かつ潤いのあるヘアスタイルで何使ってる？とよく聞かれる、コスメフリークたちが使っているアイテムを調査！







1.「万能でベタつかない！」オーガニックバーム

ROPI × bojico オーガニックエッセンシャルワックス 40g ／nanuk 「気張らない地毛生かしが女っぽいと感じるので、いつもバームでサラッと整える程度。コレはストレートヘアからパーマスタイルまで艶・束感で動きも簡単に作れて馴染みやすく、べたつきが少ないのでずっと愛用しています」（インスタグラマー・マイさん）







2.簡単に「いい感じ！」の潤いニュアンス

ミエルオイルクリーム 30g ／GARDEN PROJECT オイルとバターをまぜたようなテクスチャー。「ヘアオイルは加減や束感の出し方が難しいですが、パパッとつけるだけで、簡単にいい感じのウエットのニュアンスがなぜか出せるので気に入っています」（千国めぐみさん：モデル・俳優）







3.「ごくさりげない束感」が作れる！

uka マルチデイリーセラム 100g ／ウカトーキョーヘッドオフィス 「スタイリング剤ではないのでセット力はほぼないのですが、それがちょうどいいというか。ふつうのダウンスタイルにサラッとニュアンスをプラスしたいときになじませています」（林由香里さん・ヘアメイク）





（CONTENTS）

1.ナチュラルなニュアンスヘア

2.「雨の日でも」美しくまとまる

3.「広がる髪が整う」ヘアケアにもいいオイル

4.「ベタつかずに」美しいウェットな質感

5.乱れてもハネない「つけてない風」の仕上がり

6.「今このベストな仕上がり」をキープ

7.さらにあるといい「プラス1」





美容のプロ15人が使っているヘアコスメ

≫【全24アイテムの一覧へ】 理想の仕上がり別「思い通りの髪になれる」名品