急激に老いゆく15歳の愛犬。ペットを飼っている人なら誰もが経験する切ない日々に、共感の“いいね”が8.2万超え【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
X(旧Twitter) を中心に漫画を公開しているあみだむく(@higemoku)さんは、2024年2月に「愛犬の老いに直面する話」を投稿すると8.2万超えのいいねを獲得。主人公の青年が愛犬の老いに向き合う心情などがリアルに描かれている。ペットを飼っている人なら、誰もが一度は経験する出来事ではないだろうか。本作の誕生秘話や実体験などについて、あみだむくさんにインタビューした。
本作「愛犬の老いに直面する話」は、作者のあみだむくさんが飼っていた愛犬との日々の中で感じたことをもとに描いたもので、実話に近いという。「14歳半ば頃から急激に老いていく愛犬を見て、いつか終わる日を意識し不安を感じたので、それを少しでも前向きなものにしたかったのと、そのときの気持ちや犬との他愛ない出来事を覚えておくために漫画にしました」と、本作が生まれたきっかけについて明かしてくれた。
あみだむくさんは、「弱っていく愛犬を見て最期を想像してしまった」と話す。「人間よりもさらに早く老いていくので、たった1カ月や1週間でも別の犬のように変化してしまいます。これから本格的な介護が始まるだろうと思った矢先に、もともと患っていた腎臓病が急激に悪化して亡くなってしまったので、私はそこまで長く本格的な介護をしたわけではないのですが、その老いの速さを目の当たりにすると気持ちが追いつかず、焦りが出てきて不安を感じていました」と、当時の心境を語ってくれた。
今後の作品については「まだ特に考えていませんが、さまざまなジャンルで描いていきたいです」と意欲を見せるあみだむくさん。「歳を重ねるごとに描きたい題材も変化してきたと感じているので、その時々に思ったことや感じたことを上手く漫画に描き出せたらいいなと思います」と語るあみだむくさんの、今後の作品にも期待したい。
取材協力：あみだむく(@higemoku)
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