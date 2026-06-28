「地球最後の日なのに出勤!?」終末を前にいつも通りの時間が流れる…「美しいお話」と大反響【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
「もしも世界が終わるとしたら」。そんな空想をするとき、普段ならできないことや最後だからのとっておきを考える人も多いだろう。けれど、仕事をするという選択肢だってあるもので……。
真顔逸華@magao_1)さんの創作漫画「地球最後の日バイトに出勤した」は、pixivで2000件超のブックマークを集める作品だ。隕石の落下で地球滅亡が避けられないと誰もが知った世界で、最後の日にバイト先に出勤することを決めた、とある女子大生「物部さん」と、バイト先の同僚「設楽さん」の終末の過ごし方を描いた短編。都合よく滅びが回避されることもなく世界の終わりを迎える結末ながら、「美しいお話」と反響を呼んだ同作の制作秘話を、作者の真顔逸華さんに訊いた。
「地球最後の日」と聞くと、大事件や壮大なドラマを想像するかもしれない。しかし、真顔逸華さんが描いた本作の舞台は、そんな終末の中にあるごく普通の人たちの日常だ。
作品のきっかけは、作者の真顔さん自身の経験だったそうで、「以前スーパーで働いていたときにこの経験を漫画に活かせないかと考え、題材にしました」と振り返る。そこへ王道のシチュエーションである「地球の終わり」を掛け合わせ、物語が形になった。
主人公の物部さんは自己肯定感が低く、どこか下を向いて生きている人物。一方の設楽さんは、「ただそこにいるだけで非日常が生まれてしまう人間」をイメージして描いたキャラクターだという。真顔さんが作画で、特にこだわったのは表情だったそうで、「終末の絶望感から会話をはさんで少しずつ明るくなっていく様を表情を通して描写しました」と語る。なかでもお気に入りは、二人が帰り道で吹っ切れるシーン。「描いていてとても楽しかった」と話してくれた。
また本作では、あえて劇的な展開に頼らないことも意識したという。「周りからすればとても小さなことだけど本人にとっては大きな変化」を描こうと挑戦した作品であり、終盤も大きな事件を起こさずに締めくくられている。
世界の終わりという非日常の中で描かれる、ささやかな心の変化。本作「地球最後の日バイトに出勤した」を読み終えたとき、きっと二人の表情が印象に残るはず。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：真顔逸華(@magao_1)
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