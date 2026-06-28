【ネコ漫画】愛猫に鼻息をかける飼い主!?お互いにその場を譲らず不満が募ってゆく
【漫画を読む】愛猫に鼻息をかける飼い主だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.2万人(2026年6月24日現在)を超え、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガの表情をテーマにした3作品をお届けしよう。
■お互い譲らない
フータがパソコン作業しているところへキュルガがやって来る。パソコン画面の前に座られてしまい、画面がギリギリ見える状態だ。フータがキュルガの背中に息を吹きかけると、キュルガの身体がゾワゾワし始める。フータに向かって息を止めてほしそうな表情をするキュルガ。お互いに不満はあるが譲らないのである。
■猫と遊ぶ飼い主
キュルガをお腹の上に乗せて優しく撫でるフータ。ナデナデしながらキュルガの耳を寄せると、うさぎのような姿になる。次に背中にフータの拳を乗せると、ラクダに変身するキュルガ！ずっとご機嫌なキュルガだったが、背中に手の平を乗せてギョーザを演出すると、キュルガと目が合う。ギョーザは乗り気ではないと感じたフータであった。
■噛まれそうな気配を感じる飼い主
キュルガの顔を撫でて気持ちよさそうにしているが、そろそろ噛まれそうと感じるフータ。噛まれる一歩手前でやめておこうと思い、撫でるのをやめるとキュルガは寂しそうな表情をする。「まだ平気だったか〜」と思い、結局噛まれるまで撫でてしまうフータであった。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの方はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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