「その原因は足元にあります」人気占い師が明かす「靴で運気が変わる理由」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







靴は運気を左右する大切なアイテム

もうすぐ7月。足元もそろそろサンダルが主役に。足元のおしゃれに欠かせない「靴」が、実は運気アップにとても大切なアイテムとぷりあでぃすさんは言います。今回はその理由や今季おすすめのデザインなどについてのお話。

靴は風水で行動力を象徴するアイテムであり、運気を大きく左右すると言われています。また、良い場所に連れて行ってくれるアイテムともされているため、しっかりケアをすることが運気アップには欠かせません。靴底がすり減っていたり、汚れていたりすると、せっかくの効果も半減してしまうので、メンテナンスはこまめにするようにしましょう。







今季は「クリア」素材がおすすめ

2026年は「一白水星」が中宮に位置する「水」の気にあふれる年のため、水を連想するようなアイテムを取り入れるとよいでしょう。サンダルで言えば、甲ベルトがシースルーだったり、クリア素材のもの、またクリアヒールも涼しげな足元も演出し、旬感を与えてくれるのでおすすめです。







金運をアップさせたいなら…

金運をアップさせたいという人は、「安定感」をキーワードにした靴選びをするとよいでしょう。歩きやすいスニーカーやスニーカーサンダル、ヒールなら太めのものやローヒールを選ぶと、より活動的になれるでしょう。また、思い切って、自分の足にぴったりフィットするオーダーシューズを作るのもよいでしょう。







恋愛運を上げたい人は…

これから出会いが欲しい、今片思いの真っ最中という人は、細ストラップだったり、細いヒールなど、「華奢」を意識したデザインの靴やサンダルがよいでしょう。特に足首部分にストラップがあるデザインのものは、よりご縁を引き寄せやすくなるのでおすすめです。







運が逃げるバッグの「扱い方」



新しいバッグを買ったり、変えたりする方も多いと思います。実はそのバッグ、自分の行動力を左右したり、出会いを呼び込んだりするのにとても大切なアイテム。バッグの中に、その日に必要ないものまでずっと入れがちですが、まずそれをやめてみてください。



たかがバッグで…とも思いがちですが、バッグは財布と同様「何かを入れる＝運も入ってくる」アイテム。今回はその理由も含め、バッグにまつわるお話を私自身のエピソードもまじえてお話したいと思います。







まずはすぐにやめて！バッグを地面に直置きの癖

バッグの扱いにも注意が必要！ 帰宅後に家の床にドカッと直置きしたり、飲食店などで何も気にせずに地べたに置いたり、バッグの値段にかかわらず扱いが雑な人にステキなご縁は訪れません。バッグの扱いは意外と人となりが出てしまうものです。







なぜ？ 地面は悪い気がたまりやすいのです

足や靴で踏みしめるところなので、悪い気がたまりやすいんです。そんなところにバッグを置いてしまっては運気が停滞してしまいます。家に帰ったら、私たちがベッドや布団で寝るように、思い当たるフシがある方は、バッグも定位置を決めて置くようにしてみてください。







バッグの中はすっきりを保つこと！

その日に使った資料や名刺の整理、使ったハンカチを取り出すなど、中身もその日のうちにリセットすることも大切です。想像がつくと思いますが、バッグの中が散らかってる人と、すっきりキレイに整えている人、先ほども申し上げましたが、ここに生活習慣やその人どなりが出ます。「モノを溜めない」ことが開運の必須事項ですが、持ち歩いてモノを入れるもの＝バッグについても同じことが言えます。







バッグも衣替えをする

理想をいえば一軍、二軍に分けバッグも衣替えをしてあげるとさらに運気の安定につながります。ぜひ試してみてください。これからの時期なら、かごバッグなど春夏のモノを前に出し、ファーバッグはうしろに下げるなど、お部屋にあるバッグの整理をしてみることをオススメします。







バッグは予定によって変える

どこに行くにも、何をするにも同じバッグを使い続けると、気が流れず変化が起きないので良い運気を呼び込みにくくなってしまうんです。お恥ずかしながら、私も昔はひとつのバッグに何でも入れてしまう派だったのですが、「なんか運気がが滞っているな」と思ったときに、行く場所に応じて、バッグを変えるようにしたんです。それからというもの仕事熱心だったり、目標を持っていたり、尊敬できるような人々によく出会えるようになったように思います。







お財布を置く場所も重要

バッグのついでですがお財布のお話。帰宅後に持ち歩いたカバンの中に財布を入れっぱなしにするのもよくありません。置き場所を決めて、財布を休ませてあげましょう。布などで磨いてあげることも大切。自分がベッドで寝るのと同じように「財布が休める場所を決める」ようにしてください。



お金は暗い場所が好きともいわれていますので、引き出しがあればそこにしまうとベター。帰宅後お財布の中から「レシートや不要なものを出して」、そのあと「部屋の北側」にある棚に置く。金運を安定させるといわれている「部屋の北か北西」に置いてください。







財布は「大事に丁寧に」

「財布を大事にする」ということ。何度かお話していますが「お金が休まる場所は銀行以外だと財布の中」なんです。私たちが毎日ベッドで寝るように、財布の中でお金もゆっくり休みたいと思っているのです。



なので自分のベッドメイキングをするように、財布をお金にとって心地よい状態にするのを習慣にしてみてください。「領収書やポイントカードでパンパン」なんて状態は絶対にNG。金運の低下を招きます。







金運が上がる色は「グリーン」

金運にいちばん良いカラーはグリーンといわれており、私はお財布のおすすめ色を聞かれた場合も必ずそうお答えしています。先述しましたが「お金は暗い場所を好む」ことから、深いグリーンをはじめブラックも金運によいとされています。昔から、社会的に成功している方の元にある金庫は、この2色が多く使われていたことからも、財運に効果的と言われている色です。







イエローの財布は要注意

「イエローの財布は金運にいい」と耳にしたことがある人が多いかもしれません。こちら、私の解釈ではおすすめしていません。たしかにイエローには金の気が入っているので、お金を動かす効果はあるのですが、入ってきても楽しいことにどんどん使ってしまうんです。悪い意味で循環してしまうので、出費が増え、貯まらない財布になってしまう恐れがあります。できれば、イエローの財布は避けるようにしましょう。







（運気の下がるトイレの特徴と対策）

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