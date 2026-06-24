【和カフェchawan】キッズメニュー＆アルコールが半額！お得なXクーポンは見逃せない。《6月30日まで》
ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和テイストのカフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。
2026年6月30日まで使えるクーポンを紹介します。キッズメニューやアルコールが"半額"になるなど、大人も子どももお得に食事が楽しめるクーポンです。
お絵描きパンケーキは329円に
まずは、クーポンで半額になるメニューを紹介します。
＜キッズメニュー全4品＞
●ハンバーグ＆からあげ
769円→384円
●チョコでお絵かきパンケーキ
659円→329円
●えびグラタン
769円→384円
●手巻きおにぎりプレート
769円→384円
なお、キッズメニューのクーポンは、イオンモールむさし村山店（東京）、アリオ橋本店（神奈川）、イオンモール浦和美園店（埼玉）、仙台パルコ店（宮城）、イオンモール新小松店（石川）では使えません。
＜アルコールドリンク全4品＞
●生ビール（キリン一番搾りorアサヒスーパードライ）
594円→297円
●ハイボール
462円→231円
●はちみつレモンサワー
462円→231円
●甘くないレモンサワー
462円→231円
ほか、お肉料理に使える220円引きクーポン、おつまみに使える110円引きクーポンもあります。
●山芋とろろと赤身肉のローストビーフごはん＆選べる副菜
1759円→1539円
●みすじステーキ香味野菜の和風おろしソース
1979円→1759円
●フライドポテト
494円→384円
●海老グラタン
494円→384円
●広島県産牡蠣フライ
494円→384円
会計10％オフクーポンも！
さらに、店内飲食の利用料金から10％引きになるクーポンをはじめ、季節のメニューや定番メニューに使えるクーポンも、ジョナサンの公式Xで公開中です。
クーポンは最長7月8日まで利用できます（一部クーポンは7月5日まで）。
いずれも店内飲食限定です。期間中は何度でも利用できます。
chawanに行く人は、あわせてチェックしてみて。
※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）