【和カフェchawan】キッズメニュー＆アルコールが半額！お得なXクーポンは見逃せない。《6月30日まで》

ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和テイストのカフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。

2026年6月30日まで使えるクーポンを紹介します。キッズメニューやアルコールが"半額"になるなど、大人も子どももお得に食事が楽しめるクーポンです。

お絵描きパンケーキは329円に

まずは、クーポンで半額になるメニューを紹介します。

＜キッズメニュー全4品＞

●ハンバーグ＆からあげ

769円→384円

●チョコでお絵かきパンケーキ

659円→329円

●えびグラタン

769円→384円

●手巻きおにぎりプレート

769円→384円

なお、キッズメニューのクーポンは、イオンモールむさし村山店（東京）、アリオ橋本店（神奈川）、イオンモール浦和美園店（埼玉）、仙台パルコ店（宮城）、イオンモール新小松店（石川）では使えません。

＜アルコールドリンク全4品＞

●生ビール（キリン一番搾りorアサヒスーパードライ）

594円→297円

●ハイボール

462円→231円

●はちみつレモンサワー

462円→231円

●甘くないレモンサワー

462円→231円

ほか、お肉料理に使える220円引きクーポン、おつまみに使える110円引きクーポンもあります。

●山芋とろろと赤身肉のローストビーフごはん＆選べる副菜

1759円→1539円

●みすじステーキ香味野菜の和風おろしソース

1979円→1759円

●フライドポテト

494円→384円

●海老グラタン

494円→384円

●広島県産牡蠣フライ

494円→384円

会計10％オフクーポンも！

さらに、店内飲食の利用料金から10％引きになるクーポンをはじめ、季節のメニューや定番メニューに使えるクーポンも、ジョナサンの公式Xで公開中です。

クーポンは最長7月8日まで利用できます（一部クーポンは7月5日まで）。

いずれも店内飲食限定です。期間中は何度でも利用できます。

chawanに行く人は、あわせてチェックしてみて。

※画像はジョナサンの公式X（＠jona_official_）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）