きっと相性を確かめている！男性が本命候補に“必ず確認”する３つのこと
男性からの質問に「なんでこんなこと聞いてくるんだろう？」と感じたことありませんか？ 実はそれ、ただの会話ではなく“相性チェック”の可能性大。男性は本気で付き合いたい女性に対して、将来を見据えた確認をさりげなくするものなのです。そこで今回は、そんな男性が本命候補に“必ず確認”することを紹介します。
価値観が似ているかどうか
「家族と過ごす時間って大事だよね」「休日はインドア派？アウトドア派？」など、価値観やライフスタイルに関する質問は代表的なチェック項目。男性は自分の考えを軽く話しつつ、あなたがどう反応するかをじっくり見ています。ここで大きなズレを感じないかどうかが、長続きする関係の土台になるのです。
仕事や生活リズムを理解してくれるか
「今ちょっと仕事が忙しくてさ」「夜遅くなるけど大丈夫？」などの質問は、“自分の働き方を受け入れてくれるか”の確認。本命候補だからこそ、あえて不安要素になりそうな事情をシェアして反応を確かめています。理解や共感を示されると、男性は「彼女とならやっていける」と確信を深めていくでしょう。
将来のイメージが重なるか
「いつかどんなところに住みたい？」「子どもは欲しい？」といった未来の話題も、本気サインのひとつ。遊びの関係なら出てこない質問ですが、将来を一緒に考えたい女性には自然と口をついて出ます。ここで方向性が合えば「結婚を見据えて付き合えそう」と確信を持つきっかけになるでしょう。
男性のちょっとした質問の裏には、あなたとの相性を見極めたいという真剣な気持ちが隠れていることも。特に今回挙げた３つの質問が出てきたら、それは“本命候補認定”のサインかもしれませんよ。
🌼これを言われたら脈なし。男性が好きな女性に「絶対言わないこと」