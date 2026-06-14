香りが立ちやすくなる夏こそ！オンナっぷりを高める【沼らせフレグランス】特集

汗ばむ夏こそ、清潔感も色っぽさもぐっと高めたい。そこで今回は、近づいたときに思わずドキッとさせるような、夏にぴったりの香水を3つご紹介します。香りが立ちやすい季節だからこそ、自分らしいフレグランス選びが大切！さりげない匂わせで、オンナっぷりを底上げしちゃおう♡

オンナ♡ な匂わせは必要！イイ香りで沼 体温が高くなり、香りが立ちやすくなる夏こそ、フレグランスを上手に取り入れてオンナっぷりを高めるチャンス！ 一瞬ドキッとするけど、一緒にいるにつれて心地よさを感じる。そんな夏の特別な香りをまとってみて。 ワンピース 5,990円／ZARA（ザラ）ヘアリボン 4,400円／yae（アンティローザ）

Item 【ROAlív】マインドセンス ガーデンキス 20mL ジャスミンやハイビスカス、プルメリアなどの夏の花々をミックスした、リラクシングなムード。 マインドセンス ガーデンキス 20mL 4,400円／ロアリブ

Item 【GIVENCHY】ランテルディ オーデパルファム ナルシス ブラン 50mL オレンジフラワーやジャスミン、チュベローズなどの白い花々と、希少なナルキッソスの花を組みあわせ、純粋さと色気を宿した魅力を発揮。 ランテルディ オーデパルファム ナルシス ブラン 50mL 16,720円／パルファム ジバンシイ（限定）

Item 【TAMBURINS】サマーテイルス 50mL ゼラニウムの甘さとアニスのスパイシーさが重なり、そのあとそっとウッディな香りが漂う。夏の終わりを想起させるさわやかでムーディな印象。 タンバリンズ サマーテイルス 50mL 18,600円／M 撮影／tAiki（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣