ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¶ì¸À¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò¥´¥ß¤Ç±ø¤¹¤Ê¡×AI¡¦²Ê³Ø¶Ã¤²°¤Îº¤¤Ã¤¿¼ÂÂÖ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¶áº¢¥Í¥Ã¥È¤Æ゙ÌÜÎ©¤Ä¡¢¡ÖAI¶Ã¤²°¡×¡¢¡Ö²Ê³Ø¶Ã¤²°¡×¤µ¤ó¤Îº¤¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¡£¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÏÀÊ¸¤äAIµ»½Ñ¤ò²á¾ê¤Ë¸ØÄ¥¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¶Ã¤²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¼ý±×²½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢±ê¾åÌÜÅª¤ÎÅê¹Æ¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖAI¶Ã¤²°¡×¤ä¡Ö²Ê³Ø¶Ã¤²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö½¾Íè¤Î¹Í¤¨¤òÊ¤¤¹ÂçÈ¯¸«¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤²¤µ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ô¤°¼ê¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë²Ê³Ø·Ï¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¤È¤Ê¤ëÏÀÊ¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ÏËÜÍè¡¢¸·¤·¤¤À©Ìó¾ò·ï¤Î¤â¤È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶Ã¤²°¡×¤Ï¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃ±½ã²½¡¦ÏÄ¶Ê¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£²Ê³Ø¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂç¤²¤µ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¼ÙËâ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·ºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Î»¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶Ã¤²°¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï»ö¼Â¤ÎÏÄ¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Í¾·×¤Ê¾ðÊó¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·òÁ´¤Ê¹¥´ñ¿´¡Ê¥»¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥Àー¡Ë¤ò¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ç±ø¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ô¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Î¥Ð¥ê¥åー¤ÏÁ´¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö·ë¶É¤Ï¼õ¤±¼è¤êÂ¦¼¡Âè¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¼ý±×²½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢±ê¾åÌÜÅª¤ÎÅê¹Æ¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖAI¶Ã¤²°¡×¤ä¡Ö²Ê³Ø¶Ã¤²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö½¾Íè¤Î¹Í¤¨¤òÊ¤¤¹ÂçÈ¯¸«¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¤²¤µ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ô¤°¼ê¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë²Ê³Ø·Ï¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¤È¤Ê¤ëÏÀÊ¸¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ÏËÜÍè¡¢¸·¤·¤¤À©Ìó¾ò·ï¤Î¤â¤È¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶Ã¤²°¡×¤Ï¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃ±½ã²½¡¦ÏÄ¶Ê¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£²Ê³Ø¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥º¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂç¤²¤µ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¼ÙËâ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·ºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Î»¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶Ã¤²°¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï»ö¼Â¤ÎÏÄ¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Í¾·×¤Ê¾ðÊó¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·òÁ´¤Ê¹¥´ñ¿´¡Ê¥»¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥Àー¡Ë¤ò¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ç±ø¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ô¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Î¥Ð¥ê¥åー¤ÏÁ´¤¯¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö·ë¶É¤Ï¼õ¤±¼è¤êÂ¦¼¡Âè¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¾ðÊó¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡Ö¤½¤³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î°ã¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÎÏ¶¯¤¯ÃÇ¸À
ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¸½Âå¿Í¤¬¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤À¸¤¤¬¤¤
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¸ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎËÌ¶ËÀ±¡×»¨Â¿¤ÊÆü¾ï¤ÇÊý¸þ¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£