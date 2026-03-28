【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『変わりたい想いが強いです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
これまでとは違う自分になりたい想いが強いです。住む世界が違う人にも認めてもらいたくなるでしょう。仕事や公の場では、周囲の人達の期待に応えることが難しいです。めざしているものの違いに気付くこともあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の理想みたいなものをなかなか変えることができません。その影響で、相性があまり良くない人のことも掴もうとしてしまいそうです。好きだと思い込むのを控えましょう。シングルの方は、日々の中で戦うものがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの良さを知ってくれています。
｜時期｜
3月31日 繋がりを深める ／ 4月5日 依存が出てしまう
｜ラッキーアイテム｜
マカロン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞