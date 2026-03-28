男子ゴルフの元世界ランキング１位タイガー・ウッズ（５０＝米国）は２７日に米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こし逮捕された。当時ウッズは酩酊状態にあり、警察に身柄を拘束されているという。

米各メディアによると、ウッズは自宅近くで車を運転中にピックアップトラックに追突したという。記者会見したマーティン群の保安官はウッズについて「酩酊状態にある可能性が高い」とし、呼気検査を行うも尿検査を拒否したため、飲酒運転の疑いとともに身柄を拘束した。「飲酒運転による物損と合法的な検査を拒否した罪で起訴された」とし「何らかの薬か薬物の影響だった」と考えているという。

また、米メディア「ニューヨークポスト」によると、ドナルド・トランプ米大統領の元義理の娘でウッズと交際中のバネッサさんと、その娘でトランプ大統領の孫になるカイさん、クロエさんはウッズの車に同乗していなかったという。バネッサさんは２０１８年にトランプ大統領の長男ジュニア氏と離婚。昨年からウッズと交際をスタートさせている。

米メディア「Ｐｅｏｐｌｅ」には、トランプ大統領がウッズの事故＆逮捕について「とても気の毒に思う。彼は少し体調が悪いようだ。事故があったと聞いているが、知っているのはそれだけだ。彼は親しい友人で、素晴らしい人物、すばらしい男だ。しかし、いくつか問題がある。それについては話したくない」とコメントしたという。