最新のレギュラーガソリン価格が発表されました。23日時点の全国平均価格は177.7円、県内も176.1円と前の週から値下がりしました。



■髙橋泉アナウンサー

「こちら、ガソリン価格の比較サイトです。都道府県別にランキング形式でも見られて、新潟県内の最安値は157円となっています。」



ガソリンの価格を比較できるサイト『gogo.gs』。

運営会社によりますと、ガソリン価格が急騰した2週間ほど前からアクセスが増え、いまも通常の5倍以上の閲覧数だということです。都道府県別にランキング形式でお得な店舗を探すことができるほか、地図上にガソリン価格が表示され給油方法や支払い方法などで絞り込むこともできます。



■サイトを運営する「ゴーゴーラボ」 宗像祐典代表

「価格を掲載しているが、確認日時が横に書いてあって投稿者の方が確認した時点の価格なので、確認日時をしっかり見て利用していただければ。」



ガソリン価格は、周辺環境や給油方法などによっても変わってくるといいます。



■サイトを運営する「ゴーゴーラボ」 宗像祐典代表

「店舗というよりも地域ごとに価格差が大きく出ていて、大きな道の幹線道路沿いなどで店舗が密集しているところは比較的価格が安くなっている傾向があります。」