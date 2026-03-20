◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 横浜0―2神村学園（2026年3月20日 甲子園）

昨春の王者・横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）に0―2で敗れ、まさかの1回戦敗退となった。

最後まで神村学園のエース右腕、龍頭汰樹（3年）を攻略できなかった。初回1死一、二塁、2回1死二塁の先制機を逃すと、龍頭の直球、チェンジアップに苦しみ的を絞ることができない。5回から8回まではノーヒット。9回1死から遊撃内野安打で出塁し2死満塁としたが、最後の打者が空振り三振に倒れた。

最速154キロを誇るエース右腕の織田翔希投手（3年）は3回に2点を失った。1死二塁から神村学園の田中翔大（3年）に外角に流れるフォークボールをうまく合わせられ、右中間への二塁打で先制を許すと、さらに犠飛で失点。4回以降はギアを上げ、最速150キロの直球を駆使して失点を防いだが、7回2/3、109球を投げ7安打2失点で交代。今秋のドラフト候補右腕のセンバツはわずか1試合で終わってしまった。

横浜が零敗となるのは、21年夏の2回、智弁学園戦で0―5で敗れて以来。春は74年2回戦、高知戦で0―1で敗れて以来となった。また春連覇を狙った高校の初戦敗退は15年の龍谷大平安（京都）以来となった。