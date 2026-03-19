CL４強入りをかけた対決「凄いカードばっかだ」ベスト８が出揃う「日本人所属クラブも残ってる」「パリかバイエルンのどっちかが優勝」など反響

CL４強入りをかけた対決「凄いカードばっかだ」ベスト８が出揃う「日本人所属クラブも残ってる」「パリかバイエルンのどっちかが優勝」など反響