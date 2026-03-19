CL４強入りをかけた対決「凄いカードばっかだ」ベスト８が出揃う「日本人所属クラブも残ってる」「パリかバイエルンのどっちかが優勝」など反響
現地３月17日と18日に、チャンピオンズリーグ(CL)のラウンド16第２レグが各地で開催。準々決勝に駒を進める８クラブが出揃った。
名立たるクラブが欧州サッカーの頂点を争うCL。勝ち残っているのは、前回王者パリ・サンジェルマンを筆頭に、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、バルセロナといったスペインの強豪勢。さらに、プレミアリーグからリバプールとアーセナル、ドイツの絶対王者バイエルン、そしてポルトガルの名門スポルティングだ。
準々決勝の第１レグは４月７日と８日、第２レグは同14日と15日に予定されているなか、対戦カードは以下のとおりとなった。
パリ・サンジェルマン対リバプール
レアル・マドリー対バイエルン
バルセロナ対アトレティコ・マドリー
スポルティング対アーセナル
楽しみな対決が実現。SNS上では「神カード揃いすぎ」「アトレティコまたバルサだよ」「日本人所属クラブも残ってるのいいな」「歴代でもトップクラスの準々決勝」「本命アーセナル対抗バイエルン」「凄いカードばっかだ」「アトレティコかー国王杯のリベンジしよう」「パリかバイエルンのどっちかが優勝するでしょ」「リバプールさすがに次のパリSG戦は厳しいだろうな」などの声が上がった。
ビッグイヤーを手にするのは、果たしてどのクラブか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CL準々決勝の対戦カード＆トーナメント表
名立たるクラブが欧州サッカーの頂点を争うCL。勝ち残っているのは、前回王者パリ・サンジェルマンを筆頭に、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、バルセロナといったスペインの強豪勢。さらに、プレミアリーグからリバプールとアーセナル、ドイツの絶対王者バイエルン、そしてポルトガルの名門スポルティングだ。
パリ・サンジェルマン対リバプール
レアル・マドリー対バイエルン
バルセロナ対アトレティコ・マドリー
スポルティング対アーセナル
楽しみな対決が実現。SNS上では「神カード揃いすぎ」「アトレティコまたバルサだよ」「日本人所属クラブも残ってるのいいな」「歴代でもトップクラスの準々決勝」「本命アーセナル対抗バイエルン」「凄いカードばっかだ」「アトレティコかー国王杯のリベンジしよう」「パリかバイエルンのどっちかが優勝するでしょ」「リバプールさすがに次のパリSG戦は厳しいだろうな」などの声が上がった。
ビッグイヤーを手にするのは、果たしてどのクラブか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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