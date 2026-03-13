乃木坂46筒井あやめ“愛”をテーマに『B.L.T.』表紙＆巻頭登場！ボブヘア初グラビア披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の筒井あやめが、『B.L.T.2026年5月号』（3月27日発売）の表紙＆巻頭に登場する。

■やさしい自然光が差し込むキッチンで佇むピンクのドレス姿の筒井あやめ

4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46から、4期生の筒井あやめが表紙・巻頭に登場。筒井が『B.L.T.』のソロ表紙を飾るのは約1年半ぶり、3度目となる。さらに同号には、同じく4期生の弓木奈於、6期生連載には森平麗心が登場する。

乃木坂46のニューアルバム『My respect』の発売を記念して開催されたワンマンライブ『乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』で、グループへの深い愛、そして“愛”という感情の偉大さを語っていた筒井あやめ。そんな彼女の言葉に着想を得て、今回は“愛”をテーマに撮影を敢行。

海外テイストの家を舞台に、愛らしさあふれるカットをたっぷりと収録。大量のイチゴを前に嬉しそうな表情を見せる姿や、やさしい自然光が差し込むキッチンで佇むピンクのドレス姿など、見ているだけで心がほどけるようなシーンの数々を収めた。

また、昨年12月に髪をバッサリ切ったことが話題になった筒井だが、ボブヘアにして以降初のグラビア撮影。今回は計4パターンのヘアアレンジで、今までにない新鮮なビジュアルを披露している。

インタビューでは、ライブで語った「愛の偉大さ」の真意についても深掘りしている。

■【画像】髪をバッサリ切ったことが話題になった筒井あやめ

■【画像】乃木坂46・弓木奈於と過ごす、ふつうで愛しい日曜日

中面グラビアには、同じく4期生の弓木奈於が登場。今回は「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」をテーマに撮影を行った。お好み焼き屋を訪れ、楽しそうにお好み焼きを頬張る姿など、何気ない日常のひとときを切り取る。穏やかな空気感に包まれたグラビアを届ける。

■【画像】乃木坂46・森平麗心がまとう、やさしい湿度

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」に森平麗心が登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回は、森平の“うるみ”という名前にちなみ、「湿度」をテーマにした潤い感あふれる撮影を行った。雰囲気漂う古民家をロケーションに、やかんで湯を沸かしたり、辛いスープを飲んで汗をにじませたりと、しっとりとした空気感に包まれたカットの数々を届ける。

■僕が見たかった青空・長谷川稀未がB.L.T.ソロ初登場！

3月29日から、全国8会場15公演『僕が見たかった青空 全国ツアー2026春』をスタートさせる僕が見たかった青空から、長谷川稀未が、ソロでは本誌初登場。長谷川といえば、7thシングル「あれはフェアリー」で初の青空組（選抜）入りを果たし、さらにはフロントを任されるという大躍進を遂げた。今回のグラビアでは、透明感たっぷりの洗練されたビジュアルはもちろん、活動に対して強い気持ちを持ち、メンバーからの信頼も厚い彼女の”今”を、ロングインタビューからも掘り下げていく。

■AKB48研究生連載第9弾、21期生が初登場！ 田中沙友利のラーメン愛が炸裂！

67thシングル「名残り桜」が発売中のAKB48、好評の研究生連載に昨年12月にお披露目された21期研究生が初登場する。トップバッターは田中沙友利。ラーメン好きを公言する彼女にはストレートにラーメンへの愛を表現してもらおうと、昔ながらの屋台ラーメン屋で撮影を行った。麺を勢いよくすすったり、丼をひっくり返して汁を飲み干したり、店員になりきって実際に湯切ったりなど、大好きなラーメンを目の前にして終始上機嫌な姿がかわいらしい、そんなページに仕上がっている。

■白をまとう4つの瞬間。19歳・山本杏が見せる新しい表情。

ミスマガジン2024『ミスヤングマガジン賞』を受賞し、現在各誌のグラビアを席巻中の山本杏がB.L.T.に初登場。「白」を軸に、4つの異なる衣装を着用し、魅力を最大限に引き出すよう撮影した。可愛らしい彼女はもちろんのこと、時にはエモーショナルに、時には直接的に、多彩な彼女を表現している。今まで見てきた彼女から抱く感情とはとまた異なる感情を触発させるような、19歳にして表現力の高さを実感させられる写真に仕上がっているので注目だ。

■約2年ぶりの再会。ナチュラルと光の演出で映す、松本日向のふたつの表情。

HKT48を卒業後、タレントとしても人気を博しながら、2025年12月には自身初となる1st写真集を発売し、今勢いに乗る松本日向がB.L.T.に再登場。今回は、ナチュラルに今そこに在る松本日向を撮り下ろす一方で、対照的にライティングを駆使し、また異なる表情や姿を追求。二面性で彼女を撮り下ろした。純粋に可愛らしい無邪気な笑顔もさることながら、大人っぽく研ぎ澄まされつつあるクールな彼女もしっかり撮り下ろした。圧倒的なスタイルの良さを感じられる4つの衣装がさらに彼女の”美”を彩る。

メイン写真：PHOTO BY 細居幸次郎

■書籍情報

2026.03.27 ON SALE

『B.L.T.2026年5月号』

■関連リンク

B.L.T.web

https://bltweb.jp/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/