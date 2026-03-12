「経験したことがない上げ幅」中東情勢の悪化でガソリン価格急騰 値上げ前に給油しようと…夜遅くまで行列が 秋田
中東情勢の悪化による原油価格の上昇を受けて、ガソリン価格が急騰しています。
値上げ前に給油を済ませようと、秋田市で11日夜遅くまで行列ができたスタンドがありました。
影響が広がっています。
中村真梨子記者
「秋田市八橋のガソリンスタンドです。こちらでは、きょうからガソリン価格が値上がりしていまして、レギュラー1リットルあたり189円となっています」
11日までは160円だったレギュラーガソリンの価格が、1日で29円上がったこちらのガソリンスタンド。
11日夜。秋田市の市道沿いには、長～い列が。
行列の先にあったのは、ガソリンスタンドです。
12日の値上げ前に給油を済ませようと、多くのドライバーが殺到していました。
一方、値上げを13日に控えたスタンドも。
こちらのスタンドでは、12日まで、レギュラーガソリン1リットルあたり159円で販売していますが、13日からは29円上がって188円となります。
店からのメールで値上げを知って、急いで給油をしに来た人も。
記者
「明日29円値上がりするっていう」
客
「えっ！そうなんですか！？え、この金額から29円！？知りませんでした。そこまでは知らずに来ました」
記者
「どうですか？値上がりして」
客
「あぁもう本当に困ります。安くなって、やっと良かったなと思ってたのに、急にそんなに上がると、やっぱり嫌だなっては思います」
客
「秋田に住んでると、車社会なので、（ガソリン代が）上がっても、毎日出勤とかで使うので、入れる頻度は変わらないかなと思うんですけど、やっぱり外出する機会は控えないといけないかなとは思っています」
カーピット八橋 工藤雄平マネージャー
「私がこの業界に入ってからは、ここまでの、1回でのここまでの値上げっていうのは、今まで経験したことがない値上げになっております」「今後も見通しはつかないんですけれども、値段の方は落ち着いてくるのかなと思いますので、消費者の方には落ち着いて利用していただければなと思います」
大きな影響を及ぼしているガソリン価格の高騰。
12日はレギュラーガソリンが品薄となり一時的に販売を休止した店もありました。
国は、来週月曜日にも石油備蓄を放出するほか、レギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格を170円程度に抑えられるよう、来週木曜日からガソリン元売り各社に補助金を支給すると発表しています。
国の対策によってガソリン価格が落ち着くのは1～2週間後とみられていて、しばらくは価格の不安定な状況が続きそうです。
