Threadsに投稿されたのは、保護施設からお迎えされた元野犬と息子さんの様子です。保護施設で運命的な出会いを果たした男の子と元野犬のナナちゃんのやりとりは、SNS上でも60万回表示されるほど話題に！「運命的な出会い！」「息子さんはナナさんと心が繋がってる」「ワンコさんには優しさオーラが見えてるのでしょうね」などの声が寄せられています。

【動画：『ねえママ、あの子じゃダメ？』犬の保護施設に足を運んだ男の子が一言…涙が出る『お迎え後の光景』】

野犬として保護されたナナちゃん

Threadsアカウント「You.k（@ktml8688）」さまに投稿されたのは、元野犬の「ナナ」ちゃんと息子さんの様子です。

ナナちゃんは元野犬として保護施設にいたワンコでした。投稿者さまのご家族は、お迎えするわんこを決めるために保護施設に足を運び、預かる子が決まりかけていたのだそうです。

しかし、息子さんが突然「ねえ、ママあの子じゃダメ？」と言い出したといいます。話を聞くと、奥にいるワンコと目が合ったのだそう。それがナナちゃんだったのです。

こうして息子さんの要望により、ナナちゃんをお迎えすることに決めたご家族。

最初は慣れない環境に不安そうな様子だったというナナちゃん。隅っこに移動し、震える様子も見せていたそうです。

お迎え後の光景が素敵

元野犬ということもあり、一筋縄ではいかなかったナナちゃん。しかし、それでも保護施設でサインを送った息子さんには一生懸命応えてくれていたのだそう。

お母さんによると、この時も息子さんが「ねえ、水飲みたいって言ってるからあげていい？」と言っていたのだとか！ナナちゃんと息子さんは、心が通じ合っているのかもしれませんね。

絆が生まれているふたりに称賛の声

最初から息子さんが何かを感じとり、お迎えすることになったナナちゃん。お迎えした後の光景も絆が少しずつ芽生えているように感じるとThreadsで話題になりました。

コメント欄には「運命的な出会い！」「息子さんはナナさんと心が繋がってる」「ワンコさんには優しさオーラが見えてるのでしょうね」といった声が寄せられています。

Threadsアカウント「You.k」さまでは、今回ご紹介したナナちゃんの現在の姿も公開されています。

なんと、お迎えから1ヶ月以上が経過し、すっかりお家に慣れてきたというナナちゃん。相変わらず隅っこはお気に入りの場所のようですが、現在は元気に息子さんたちと遊んだり、お散歩も上手になったそうですよ！

ぜひそんなナナちゃんの現在の姿をアカウントからチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「You.k（@ktml8688）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。