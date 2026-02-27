【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch/スマートフォン向けタイトル「Pokémon Champions」の配信日を発表した。Nintendo Switch版が4月、スマートフォン版が今夏配信を予定している。

本作はこれまでの「ポケットモンスター」シリーズ同様のポケモンバトルを楽しめるゲームとなっており、ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの対戦が楽しめる。

また、早期ダウンロード特典として「カイリュー」のプレゼントを実施。プレイを進めるとバトルパスでカイリュナイトも入手することができる。

【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。