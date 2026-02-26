映画「クイーン」（2007年）で英国の女王エリザベス2世を演じ、アカデミー賞の主演女優賞を獲得したヘレン・ミレン（80）が、若き日のレッドカーペットでの自信の源が、ストリッパー向け専門店で購入した靴だったことを明かした。ヘレンが、ロンドン・ファッション・ウィーク期間中、エルデムの2026年秋冬コレクション最前列から、英「ヴォーグ」誌の取材に応じた。



【写真】存在感はデカいのに、他の女性と比べても小柄なヘレン・ミレン

ハリウッドで活動の幅を広げていた時期、ロサンゼルスで出席していた授賞式を振り返り、「ニコール・キッドマンみたいな、背が高くて細くて美しい女優たちに囲まれて、私は身長5フィート4インチ（約163㎝）の、ずんぐりした存在だったの」と当時の心境を語った。



当時は一般的なファッションでは厚底ヒールがほとんど手に入らなかったという。「プラットフォームヒールは流行っていなかった。だから見つかったのは、ハリウッド大通りにあるストリッパー向けの専門店だけだったのよ」と明かしている。



初めて購入したその靴は39.99ドル（約6000円）。「魔法みたいに効いたわ。突然、身長5フィート11インチ（約180㎝）のニコールと目線が同じになったの」と、当時の変化をユーモラスに振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）