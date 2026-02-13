お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が12日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。朝起きてすぐにすることを明かした。

この日は出演者たちが自身の休日の過ごし方をフリップに書いて紹介。岡村の休日の時間割が出されると、進行の羽鳥慎一アナウンサーが「こだわりはどこですか?」と尋ねた。

これに岡村は「朝起きてすぐぐらいのトランポリン」と、午前8時から9時の欄に「トランポリン、さんぽ」と書いていた。羽鳥アナから「え?何でやっているんですか?」と聞かれると「自分の中での健康法というか。体がバッと起きる感じがする」と明かした。

会場にトランポリンが用意され、トランポリンで跳びはねながら開脚や腰をひねって足をクロスさせるなど、普段の様子を再現した。「ゆっくり歩いてきて10回ぐらい飛びます」と起床してすぐであることを強調した。しかし「時々フラッとする時あります」と倒れてしまうのではと不安になる瞬間もあった。

そのため「専門家に聞いてほしい。合ってるかどうか」とし「本当に危険だったらやめます」と伝えて、共演者たちの笑いを誘った。