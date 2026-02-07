社会の価値観が大きく変化する昨今、結婚に対する意識や優先度も変わりつつあります。アフィリエイトプラットフォーム『afb（アフィビー）』を運営する株式会社フォーイット（東京都渋谷区）が実施した「結婚意識」に関する調査によると、未婚者の約6割が「結婚したくない」と回答したことがわかりました。



調査は、20歳〜69歳の男女2000人（男女各1000人）を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



「今後、結婚したいと思いますか」と聞いたところ、「すでに結婚している」が37.6％と最も多く、次いで「全く思わない」が23.4％、「できればしたいと思う」が17.6％という結果になりました。未婚者に限ると、「結婚したい」が約41.0％であるのに対し、「したくない」が約59.1％となり、結婚は“当然選ぶべきライフイベント”ではなく、“可能なら選びたい選択肢のひとつ”として捉えられている様子がうかがえました。



年代別に見ると、20代が最も結婚願望が高く、「強く思う」「できればしたいと思う」の合計値（45.3％）が他年代を上回りました。30代になると一定の願望は残るものの、その熱量はやや落ち着きを見せ（33.8％）、40代以降では、結婚願望を持つ人の割合が大幅に減少しています（25.6％）。



男女別でみると、男性の63.7％、女性の62.6％が「結婚に前向き・肯定的（結婚したい＋すでに結婚している）」な考えを持っていることが判明。



さらに、世帯年収別に見ると、年収1000万円以上の層では「すでに結婚している」が55.8％と過半数を占めた一方で、500万円未満の層では「全く思わない」が32.2％と最も高くなりました。



また、「できればしたいと思う」と答えた割合は収入帯による大きな差が見られないのに対して、実際の既婚率には大きな開きがあることから、経済力が「結婚の実現可能性」を左右する一因となっている様子がうかがえました。



調査を実施した同社は、「厚生労働省の『人口動態調査』によると、2024年の平均初婚年齢は夫31.1歳、妻29.8歳と、1995年比で男女ともに上昇しており、晩婚化が進んでいます。経済的なハードルの高まりも含め、現代社会における結婚観の変化が如実に現れているといえるでしょう」と述べています。



