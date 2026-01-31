ドモホルンリンクルが贈る漢方発想のPOPUPが東京ミッドタウン日比谷で開催中！　4つの体験コンテンツで美活を体感

ドモホルンリンクルで知られる再春館製作所が、1月30日〜2月1日までの間、東京ミッドタウン日比谷1階のアトリウムでPOPUPイベント「美活カフェ 2026 at東京ミッドタウン日比谷」を開催中です。

会場では同社が大切にしている漢方発想のコンテンツが体験できるほか、1月7日に5年ぶりの一斉リニューアルを行ったドモホルンリンクル「基本4点」も試すことができるのだとか。忙しさで肌や体調がゆらぎがちなアラサーにもぴったりなイベントとのことで、ひと足先に内容をチェックしてきました！

■4つのセクションで「自然のちから×自己回復力＝『美活』」の方程式を体感

今回のイベントのテーマは「美活」。漢方と科学の力で心身のバランスを整えながら、人間が本来持っている自己回復力に注目する「自然のちから×自己回復力=美活」の方程式を4つのコンテンツの体験を通して体感することができます。

◇直感で選んだお茶で体の声を聞く4種の「花実茶」体験

まず1つ目の体験コンテンツは、ラベンダー茶／バラ茶／オレンジ茶／カモミール茶 の4種の花実茶のうち、直感で「飲んでみたい」と思うお茶を1種セレクトする「花実茶体験」。気になったお茶を伝えると、選んだフレーバーのお茶と小さなカードをもらうことができます。

カードには漢方の考え方に基づき、「なぜそれを欲したのか」という理由を分析した“自身の体や肌が今求めていること”が書かれています。

直感でラベンダー茶を選択した編集部員が渡されたカードには、「睡眠不足の場合、肌のうるおいが足りていないかも……？」とぎくっとするメッセージが。何気なく選んだつもりでも、自分の体の状態が選択に現れていることが分かり、ドキドキしました。

◇AIで肌分析！ 「素肌美チェック」

直感で選んだ花実茶で「自分の体が今求めていること」を知った後は、スマートフォンやタブレットからAIの肌分析にチャレンジ！

LINEでドモホルンリンクル公式アカウントを友達登録し、自動入力されたメッセージを送信すると診断がスタート。顔写真をその場で一枚撮影するだけで、「しわ」「くすみ」「水分」などいくつかの項目の肌状態の分析結果を見ることができます。

乾燥肌の編集部員は、気にしていた「水分」については高めの数値だったものの、「下瞼のハリ」については少し気になる結果に。忙しいと涙袋のアイシャドウをしっかり落とせているかを確認せずに雑なクレンジングをしてしまうことも多いので、しっかりチェックしよう……と勉強になりました。測定結果から相性の良いドモホルンリンクル製品が表示されるので、お買い物の参考にもなりそうです。

◇リニューアルした4点も登場！ 気になるアイテムをタッチアップ

イベントにはドモホルンリンクルのスキンケア・メイクアップアイテムが並ぶタッチアップスペースも。1月7日に大型リニューアル発売されたシリーズも勢ぞろいし、早速新製品を手に取ることができます。

今回リニューアル発売されたのは、保湿液・美活肌エキス・クリーム20・保湿乳液の「基本4点」。肌そのもののアクティブさに着目した研究成果を採用し、4点が重なることでこれまで以上に「肌体力」を活かす設計になっているのだとか。

「はじめてのドモホルンリンクル」にチャレンジする方におすすめのアイテムを伺ったところ、スキンケアの最初のステップである「保湿液」がぴったりとのことでした。

手の甲にのせてみると、美容液のようなとろみのあるテクスチャーが肌にしっとりとなじみ、冬の乾燥した肌ととても相性が良さそう……！ 自然由来の柔らかな香りで、優しいスキンケアタイムを過ごすことができそうです

スキンケア製品の他にも、お茶や入浴剤などこの時期に欲しくなる製品がずらり。漢方茶やAI肌分析でレコメンドされた製品を、気軽に試すことができますよ。

◇ドモホルンリンクルを支える最新研究を学べる「ミトコンドリアドーム」

最後に体験できるのは、近未来的なデザインをした格子状の「ミトコンドリアドーム」。50年以上にわたり肌の研究を続けてきた再春館製薬所の「ミトコンドリア」についての最新研究のポイントを見ることができます。

「肌のエネルギー工場」とも呼ばれるミトコンドリアが、人間の肌にどんな影響を与えるのか……？ ぜひ会場でチェックしてみてくださいね。

■「美活」の新習慣で自分を見つめ直してみて

人間も自然の一部と捉え、体の一部だけに注目するのではなく、体全体のバランスを見直すという漢方の考え方は、最近耳にする機会が増えてきた「ご自愛」や「セルフケア」のキーワードともつながっているのかもしれません。体調を崩しやすい時期ですが、自分の心身の状態と向き合い、いたわる時間を見つけてみてくださいね。

■イベント概要

美活カフェ 2026 at東京ミッドタウン日比谷

開催期間：1月30日〜2月1日

開催場所：東京ミッドタウン日比谷1階 アトリウム

※日程により開催時間が異なりますので、ご注意ください

1月30日 14:00~19:00（最終受付 18:30）

1月31日 11:00~19:00（最終受付 18:30）

2月1日 11:00~18:00 (最終受付 17:30)

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）