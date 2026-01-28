º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¡£ÍºÀ±¤µ¤ó¡¢æÆÊ¿¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡á¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤¬28Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹çÆ±¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸÷±É¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£µ¨¤òÀï¤¤ÄÌ¤·¤Æ¤«¤é¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¿ÊÏ©¤ÏÌ¤Äê¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤âÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçÂ´¶È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ØÌ¾Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤«¤éÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Þ¤Ç»ØÌ¾¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò»ý»²¤·¤¿¾ëÅçCEO¤«¤é¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ÏÆ±Âç¤Î¥¨¥¹¥«¡¼´ÆÆÄ¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£²Ö´¬Åì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡¢¿Í´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÂç³Ø1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢52»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.269¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¡£ºòÇ¯10·î23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈDeNA¤¬1°Ì»ØÌ¾¤Ç¶¥¹ç¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤¹¤ë5·î²¼½Ü°Ê¹ß¡£7·î¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÊÏ©¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£