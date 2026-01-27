この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

テレ朝ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第３話ドラマ考察 ネタバレ有！ 嘘で警察に任意同行を求められるのは?! 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。テレビ朝日系ドラマ『再会 ～Silent Truth～』で発生した佐久間秀之（さくまひでゆき）殺害事件について、原作小説を基に今後の展開を考察した。



動画ではまず、事件の凶器が23年前に飛奈淳一（とびなじゅんいち）ら4人がタイムカプセルに埋めた拳銃である点に注目。この事実を知るのは、淳一、清原圭介（きよはらけいすけ）、岩本万季子（いわもとまきこ）、佐久間直人（さくまなおと）の4人に限られるため、警察の捜査はこの4人を中心に進むと解説する。警察の捜査のポイントは「殺害の動機」と「事件発生時刻のアリバイ」の2点であるとし、各登場人物の状況を整理した。



動機の面では、息子のことで秀之から理不尽な要求をされていた圭介と万季子、そして厄介者であった兄の死によって遺産相続問題が有利になる直人に強い動機があると指摘。一方で、アリバイについては、圭介と万季子のアリバイが不十分であるのに対し、直人は「韓国出張から帰国し、空港から自宅へ向かう途中、渋滞に巻き込まれていた」として完璧なアリバイがあるとされていた。



しかし、考察の核心は、この直人のアリバイが「重大な嘘」であるという点にある。動画では、警察の捜査によって、直人が主張する時間帯に渋滞は発生しておらず、さらに事件現場近くのガソリンスタンドで彼の車が目撃されていたことが明らかになると解説。この嘘により、直人はアリバイを失い、警察から任意同行を求められる最重要容疑者として浮上するという。



最後に、なぜ直人はすぐにバレるような嘘をついたのか、という新たな謎を提示。「単純に直人が犯人だと考えると、よく分からないことだらけです」と述べ、事件の裏にはさらに複雑な事情が隠されている可能性を示唆し、考察を締めくくった。