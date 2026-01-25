¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ vs ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOrlando¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ 105 - 119 ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º
¡¡NBA¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬¥¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOrlando¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬¥êー¥É¤·23-25¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó48-55¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó70-82¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬¥êー¥É¤·105-119¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
