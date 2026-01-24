『キミプリ』ついに最終話！あらすじ＆場面カット公開 うた闇の中に…頼るように取り出したのは
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）最終話となる第49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】作画ヤバい！最後の戦闘衣装 公開された『キミプリ』最終回の場面カット
25日放送の第49話は、ダークイーネの力に圧倒されながらもなんとか立ち上がるうただったが、ついにダークイーネの真っ暗闇に閉じ込められていく。
誰もいない真っ暗闇の世界でひとり立ち尽くすうた。頼るように取り出したのは…。そして、真っ暗闇に包まれたはなみちタウンにやがていくつかの小さな光が灯り始めて…。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
