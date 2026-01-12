つながるキモチ＜３＞

「これを着て、いつかあの世にいくのね」

「みんな、すてきよ」

昨年１１月下旬、東京都町田市のイベント会場を訪れると、着物をリメイクしたドレス、白のワンピースや太極拳の衣装など、思い思いの服をまとった女性８人が楽しそうに談笑していた。

開かれていたのは、人生の最後、棺おけに入る時に着る服「エンディングウェア」の発表会だ。

８人は７０、８０代で、将来同じ樹木葬墓地に入る仲間「墓友（はかとも）」として、交流している。

墓地を運営する同市のＮＰＯ法人「エンディングセンター」が、生前から親睦を深めてもらおうと、墓地に近い一軒家を活動拠点として開放しており、高齢者を中心に、気の合う契約者たちが集まって読書や書道、合唱など様々な活動をしている。自分らしい最後を演出する「エンディングウェア」を考える企画も、墓友たちから自然発生的に生まれ、昨年５月から取り組んできた。

２０１９年に契約した、横浜市の高森好子（たかこ）さん（８６）は、「墓友のおかげで笑えるようになった」と話す。２年前、半世紀以上寄り添ってきた９２歳の夫を病気で突然失った。子どもがいない高森さんの喪失感は大きく、「何かしていれば、夫を助けられたのではないか」と自分を責めた。

そんな中、墓友たちに誘われ、日本の死に装束の歴史を学んだり、どんな衣装が自分らしいかを一緒に話し合ったりするようになった。「夫の時は突然で何も考えられず、おしゃれな妹が亡くなった時も大好きな着物を着せてあげられなかった」と話すと、ほかのメンバーは深くうなずいてくれた。発表会では、亡き母から贈られた紫色の着物をリメイクしたロングドレス姿を披露した高森さん。「一人じゃないって元気づけてくれる仲間は大切。今からでも生きがいを探していきたい」と語っていた。

仲間の一人、東京都の森谷のりえさん（７８）は「同じ墓に入る仲間だと思えば、死に関することだって気兼ねなく話せる。気持ちも楽になる」と話す。

死への不安和らぐ

核家族化や単身高齢者の増加を背景に、墓の継承問題に悩み、死後に不安を持つ高齢者は多い。後継ぎがいない、子どもに負担をかけたくない、自然を近くに感じたいなど、理由は様々だが、一緒の墓に入る仲間同士でつながり、助け合い、励まし合う。死後も友達同士で供養し合う。高齢化が進み、「終活」が盛んな現代社会ならではの関係だろう。

長く活動に参加している相模原市の田中京子さん（８３）は「墓友があの世で待ってくれていると思うと、死ぬことだってこわくない。同じ経験や価値観を共有しているからこそわかり合えるし、子どもたちには言いにくいことも話せる」と語る。

共同墓地への納骨を契約した人同士の食事会など、墓を通じた交流の事例は広がっている。

東洋大の元教授で、葬送を研究してきたエンディングセンター理事長の井上治代さんは、「高齢の『おひとり様』が増え、介護やみとりなどで、家族などの血縁に代わるつながり『結縁（けつえん）』で助け合う必要が出てきた」と指摘する。

心身の衰えや孤独、死への恐れは誰もが感じるもの。「墓友の存在は死への恐怖を和らげるだけでない。本音で交流し、喜怒哀楽をともにすることで、今の時間を豊かにしてくれるのではないか」と話している。

「テーマ・コミュニティー」の必要性

シニア生活文化研究所代表理事の小谷みどりさんは、同じ境遇や趣味など共通点を持つ人が集まって、つながる「テーマ・コミュニティー」の必要性が高まっており、「墓友」もその一つという。「シングル、子どもがいないなど、生き方が似ていることがつながりを生んだ」と話す。

夫と死別した小谷さんも、配偶者を失った人たちによる「没イチの会」を２０１５年から主宰している。会では定期的に懇親会や趣味の会を開き、時に胸の内を打ち明けるなど交流を深めている。

小谷さんは「人間はつながり合うことで不安をなくしたい、ＳＯＳを発信して安心したいと考える。これからも様々なテーマで人間同士がつながる場が増えていくでしょう」と話している。

