PRESS BUTTER SANDのバレンタイン2026♡選ぶ時間も甘い思い出に

毎年注目を集めるPRESS BUTTER SANDのバレンタインが、2026年も心ときめくラインナップで登場します。今回のテーマは「選ぶ・贈る・味わうそのすべてが特別な時間」。チョコレートを主役に、ラズベリーの酸味やコーヒーの香りなど、奥行きある味わいを重ねたバターサンドが揃います。大切な人へのギフトにはもちろん、自分を甘やかすご褒美にもぴったり。選ぶ瞬間から、幸せな記憶として残るバレンタインコレクションです。

バレンタインを彩る限定フレーバー

新作の「バターサンド〈ラズベリーショコラ〉5個入」は、ラズベリーキャラメルとチョコレートバタークリームをココアクッキーでサンド。

甘味・苦味・酸味が美しく調和した味わいで、価格は1,512円(税込)。

さらに冬季限定の「ショコラバターサンド〈ベリー〉4個入」も登場。

いちご風味のキャレショコラの中に、ストロベリー・ラズベリー・カシスを合わせたトリプルベリーガナッシュを閉じ込め、価格は1,998円(税込)。層ごとに広がる味の変化が楽しめます。

贈りやすいアソートとセット

定番と限定を一度に楽しめる「ショコラアソート8個入」は、バターサンド×3個、ショコラバターサンド×2個、バターサンド〈ラズベリーショコラ〉×3個を詰合せ、価格は2,592円(税込)。

また「バターサンド2種セット〈ショコラシリーズ〉10個入」は、バターサンド〈ラズベリーショコラ〉5個入とバターサンド〈チョコレート〉5個入をセットにし、価格は3,186円(税込)。

期間限定スリーブ付きで、特別感のあるギフトに仕上がっています。

華やかさ際立つオペラ仕立て

「バターサンド〈オペラ〉4個入」は、アーモンド香るクッキーでコーヒーバタークリームとチョコレートキャラメルをサンド。

上段クッキーにはチョコレートコーティングと金箔をあしらい、見た目にも華やか。価格は1,728円(税込)。コーヒーの香りとほのかなビター感が、大人のバレンタインにぴったりの一品です。

※各商品とも一部店舗ではお取り扱いがございません

※販売期間:2026年1月15日(木)～2月14日(土)※なくなり次第終了

※ショコラバターサンド〈ベリー〉は3月以降も一部販路で販売予定

甘い記憶に残る、PRESS BUTTER SANDのバレンタイン

味わうだけでなく、選ぶ時間さえも特別にしてくれるPRESS BUTTER SANDのバレンタインコレクション。

ショコラの奥深さと果実の華やかさが重なり、ひとくちごとに気持ちがほどけていきます。

大切な人への想いを託すギフトにも、自分への小さなご褒美にもおすすめ♡この季節だけの限定フレーバーとともに、心に残るバレンタインを過ごしてみてください。