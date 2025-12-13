¡Ö°æÀîÍÚ¤¬¿Í¹©æêÌç¤Ë¡×¡ÄÏÃÂê±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬´ÑµÒ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡ÖÁÛÄê³°¤Î±é½Ð¡×
½éÅÐ¾ì¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢°æÀîÍÚ¡Ê49ºÐ¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬11·î14Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¡ØÂè32²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Îø°¦¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£ºæ¤È°æÀî±é¤¸¤ëÃæ³Ø»þÂå¤Î½éÎø¤ÎÁê¼êÆ±»Î¤¬»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¸ø³«½é½µ¤Î¡Ø¹ñÆâ±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸ø³«2½µÌÜ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï8°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢3½µÌÜ¤Ï¥È¥Ã¥×10·÷³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÇúÃÆ¡Ù¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ê¤É¶¯ÎÏ¤ÊºîÉÊ¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¡¢¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»êÆñ¤Î¶È¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢ºæ¤µ¤ó¤È°æÀî¤µ¤ó¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î´ÑµÒ¤òÃæ¿´¤Ë½¸µÒ¤·¡¢¶½¼ý¤Ï£µ²¯±ß¤Û¤É¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¿ËÞ¤Ç»É·ã¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
Æ±ºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡Ê61ºÐ¡Ë¤À¡£¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32ºÐ¡Ë¤ÈÍÂ¼²Í½ã¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿´ÆÆÄºî¤Î±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢38.1²¯±ß¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö¿Í¹©æêÌç¡×¤È¤¤¤¦³×Ì¿
¡Ö10Âå¡¢20Âå¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î±Ç²è¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºÇ¶á¤ÎË®²è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢40Âå°Ê¾å¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î½éÎøÁê¼êÆ±»Î¤Ç¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤â¤·¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ê¤É¤È¶¦´¶¤·¤¿´ÑµÒ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£¸å¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â´ë²è¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ºæ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âTBS·Ï¤Î¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØVIVAN¡Ù¡Ê'23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¤òÂ¸Ê¬È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Î¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Á¯¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¦±é¤·¤¿°æÀî¤Î¡ÖËÜµ¤¤¹¤®¤ë±éµ»¡×¤¬´ÑµÒ¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°æÀî¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É×¤ÏÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë»¨»ï¤Ê¤É¤«¤é¤â¥»¥ì¥Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Î¤è¤¦¤Ê½îÌ±¤ÎÌò¤Ï¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÌò¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤ÆÍè¤¿Ìò¤Ç°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤ò¡ØÊø¤·¤¿¡Ù¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¿Í¹©æêÌç¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÎø¿´¤òÊú¤Â³¤±¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦±Ç²è¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñÌò¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤³¤ÎÌò¤Ç°æÀî¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£´ðËÜ¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ëÇÞÂÎ¤Ë¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¿ô¡¹¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÍè¤¿ºæ¤È°æÀî¤À¤¬¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë£±ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
【こちらも読む】古田新太の「細木数子化」が進行中……ドラマ化で浮かれる「えげつない舞台裏」
