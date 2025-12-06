◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーに向けた公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、２位の佐藤駿（エームサービス・明大）がら最終調整を行った。

ＳＰで４季ぶりの自己新となる１０８・７７点をマークした鍵山。フリー「トゥーランドット」の曲をかけ、冒頭の４回転サルコーは着氷乱れ。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）からの連続ジャンプは降りたが、ややジャンプに不安を残した。佐藤は曲をかけての練習で、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）―オイラー―３回転サルコーの連続ジャンプを着氷。４回転トウループは２度転倒し、その後の練習で修正した。

鍵山を１４・７２点差で追う世界王者のマリニンは、曲をかけての練習ではジャンプは跳ばず。その後はフリップ、ルッツ、アクセル、トウループなど複数の４回転ジャンプを次々に着氷させ、逆転Ｖへの準備を整えた。男子フリーは午後８時から始まり、佐藤は８時３８分、鍵山が最終滑走８時４６分から登場する。