【ワークマンの1,500円トップス】が優秀！「洗濯機で洗える」「両サイドポケット付き」

お手入れのしやすさや着回しやすさなど、毎日の “ちょっと嬉しい” が詰まったアイテムが揃う【ワークマン】から、今すぐ活躍しそうな「1,500円トップス」をご紹介。洗濯機で洗えるタイプやポケット付きデザインなど、それぞれに使いやすさの工夫が光ります。プチプラながら上品に見えて、冬のデイリーコーデに取り入れたくなるラインナップ。気負わず着られて、ちゃんとおしゃれ。そんな一枚を探している人にぴったりかも。

クリーンなデザインで着回し力たっぷり！

【ワークマン】「レディースデイズスタンダードシャツ」\1,500（税込）

ベーシックで清潔感のあるデザインが魅力の一枚。「洗濯機でも洗えるイージーケア素材」（公式オンラインストアより）だから、忙しい日にも頼れる存在となりそう。裾のラウンドカットが抜けをつくり、インしてもアウトでもバランスよくまとまるはず。一枚で着るのはもちろん、セーターやベストとレイヤードするのもおすすめです。

さりげないディテールに注目のゆったりプルオーバー

【ワークマン】「レディースストレッチライトEXEスキッパープルオーバー」\1,500（税込）

抗菌防臭加工が施されたストレッチ素材で、お散歩からおうち時間まで幅広く活躍しそうなプルオーバー。「両サイドにはポケット付き」（公式オンラインストアより）で、必要なものをさっと入れられるから実用面でも頼れそう。裾のドローコードでシルエットを変えられるのも嬉しいポイントです。 スキッパーネック部分のファスナーを開けて抜け感を出したり、閉じてすっきり着たりと、気分に合わせた着こなしが楽しめます。

裏起毛素材 × ワッフル生地であったかオシャレに

【ワークマン】「レディースウォームワッフルクルーネック」\1,500（税込）

寒さが厳しくなる今の時期に心強いのが、裏起毛素材のアイテム。ふっくらとしたワッフル生地はシンプルながらも表情があり、コーデにさりげなく奥行きを添えてくれます。こちらも両サイドにはポケット付きで実用性も◎ 全7色と豊富なカラー展開も魅力で、冬のデイリースタイルに欠かせないトップスとなりそうです。

シャギー素材が映える！ Vネックで顔まわりすっきり

【ワークマン】「レディースシャギーニットプルオーバー」\1,500（税込）

ふんわりとしたシャギー素材で季節感たっぷりなセーター。やや浅めのVネックが顔まわりをすっきり見せながら、アームにボリュームを持たせたシルエットで今っぽさも叶いそう。ニットながら洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様だから、お手入れが簡単なのも魅力です。スカートにもパンツにも合わせやすい絶妙な丈感で、冬の着こなしに頼れる一枚となるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K